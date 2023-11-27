Эстония о председательстве Мальты в ОБСЕ: Не дадим РФ разрушить организацию

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, чья страна претендовала на председательство в ОБСЕ в 2024 году несмотря на сопротивление России, прокомментировал назначение на эту роль Мальты.

Свой комментарий Тсахкна опубликовал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Глава эстонского МИД объяснил, что Эстония не отзывает свою кандидатуру на председательство в Организации.

"Однако, поскольку наша кандидатура окончательно заблокирована, мы не выступаем против альтернативного предложения Северной Македонии", – добавил он.

"Цель России – развалить ОБСЕ, но мы не дадим ей шанса разрушить организацию", – подчеркнул Тсахкна.

Estonia is not withdrawing its candidacy for #OSCE chairmanship. However, since our candidacy is conclusively blocked, we are not opposing the alternative proposal by North Macedonia.



Russia’s goal is to derail OSCE but we will not give them a chance to destroy the organisation. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 27, 2023

На прошлой неделе Россия вместе с Беларусью наложили вето на утверждение Эстонии следующим председателем ОБСЕ в 2024 году. Москва еще с 2020-го неоднократно выступала против такого назначения, ссылаясь на то, что Эстония является членом НАТО.

На фоне сопротивления РФ Мальта получила предложение взять на себя председательство в ОБСЕ в 2024 году. Мальту рассматривали как компромиссный вариант, поскольку она декларирует нейтралитет, хотя и осудила российскую агрессию и, как член ЕС, присоединилась к санкциям против России.

В понедельник Постоянный совет ОБСЕ рекомендовал министрам иностранных дел 57 стран-участниц официально утвердить Мальту на посту председателя организации в 2024 году.