Эстония о председательстве Мальты в ОБСЕ: Не дадим РФ разрушить организацию
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, чья страна претендовала на председательство в ОБСЕ в 2024 году несмотря на сопротивление России, прокомментировал назначение на эту роль Мальты.
Свой комментарий Тсахкна опубликовал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".
Глава эстонского МИД объяснил, что Эстония не отзывает свою кандидатуру на председательство в Организации.
"Однако, поскольку наша кандидатура окончательно заблокирована, мы не выступаем против альтернативного предложения Северной Македонии", – добавил он.
"Цель России – развалить ОБСЕ, но мы не дадим ей шанса разрушить организацию", – подчеркнул Тсахкна.
Estonia is not withdrawing its candidacy for #OSCE chairmanship. However, since our candidacy is conclusively blocked, we are not opposing the alternative proposal by North Macedonia.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 27, 2023
Russia’s goal is to derail OSCE but we will not give them a chance to destroy the organisation.
На прошлой неделе Россия вместе с Беларусью наложили вето на утверждение Эстонии следующим председателем ОБСЕ в 2024 году. Москва еще с 2020-го неоднократно выступала против такого назначения, ссылаясь на то, что Эстония является членом НАТО.
На фоне сопротивления РФ Мальта получила предложение взять на себя председательство в ОБСЕ в 2024 году. Мальту рассматривали как компромиссный вариант, поскольку она декларирует нейтралитет, хотя и осудила российскую агрессию и, как член ЕС, присоединилась к санкциям против России.
В понедельник Постоянный совет ОБСЕ рекомендовал министрам иностранных дел 57 стран-участниц официально утвердить Мальту на посту председателя организации в 2024 году.