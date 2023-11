Эстония о председательстве Мальты в ОБСЕ: Не дадим РФ разрушить организацию

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, чья страна претендовала на председательство в ОБСЕ в 2024 году несмотря на сопротивление России, прокомментировал назначение на эту роль Мальты.

Свой комментарий Тсахкна опубликовал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Глава эстонского МИД объяснил, что Эстония не отзывает свою кандидатуру на председательство в Организации.

"Однако, поскольку наша кандидатура окончательно заблокирована, мы не выступаем против альтернативного предложения Северной Македонии", – добавил он.

"Цель России – развалить ОБСЕ, но мы не дадим ей шанса разрушить организацию", – подчеркнул Тсахкна.

