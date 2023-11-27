Прем’єр Британії раптово скасував зустріч із грецьким візаві через мармури Парфенону

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловив розчарування тим, що на Даунінг-стрит скасували його зустріч із головою британського уряду Ріші Сунаком через проблему повернення мармурів Парфенону.

Як пише "Європейська правда", це випливає із заяви на сайті грецького прем’єра.

Із заяви Міцотакіса випливає, що британський прем'єр-міністр скасував заплановану зустріч "всього за кілька годин до того, як вона повинна була відбутися". Хоча він прямо не вказує причину, але згадує, що "позиція Греції щодо питання скульптур Парфенону добре відома".

"Сподівався, що матиму можливість обговорити їх з моїм британським колегою разом з основними викликами міжнародної ситуації: Газа, Україна, кліматична криза, міграція. Той, хто вірить у правоту і справедливість своїх позицій, ніколи не боїться протистояння аргументів", – додав він.

Співрозмовники BBC на Даунінг-стрит підтвердили, що причиною скасування зустрічі прем’єрів справді стали заяви Міцотакіса в інтерв’ю цьому мовнику напередодні. Прем’єр Греції там укотре порушив питання мармурів Парфенону, частина яких зберігається в Британському музеї.

"Йдеться не про повернення артефактів, право власності на які ми ставимо під сумнів. Ми вважаємо, що ці скульптури належать Греції і що вони, по суті, були вкрадені… Це якби я сказав вам, що ви розріжете Мону Лізу навпіл і половина її буде в Луврі, а половина – в Британському музеї", – сказав він.

За даними BBC, зустріч між Міцотакісом і Сунаком мала відбутись у вівторок і тривати 45 хвилин. Після її скасування грецький прем’єр був "спантеличений" і "роздратований".

Мармури, також відомі як скульптури Парфенону, є давньогрецькими скарбами Британського музею, які до Великої Британії привіз британський дипломат лорд Елджін на початку ХІХ століття (звідси їхня інша, британська назва – "мармури Елджіна").

Формально в Британії діє закон, який забороняє Британському музею передавати мармурові статуї Парфенона назавжди назад до Греції. Але британська влада раніше неодноразово підкреслювала, що не має наміру його змінювати.