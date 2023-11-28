Словенія відшкодує тисячам громадян штрафи за порушення ковідних обмежень

У Словенії з цього тижня набуває чинності закон, за яким держава має повернути тисячам громадян відшкодування штрафів за порушення обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Відшкодування штрафів мають отримати понад 60 тисяч словенців.

За понад два роки поліція виписала штрафів на суму майже 6 млн євро. Але за новим законом ці гроші необхідно повернути.

Це є виконанням обіцянки, даної прем'єр-міністром Робертом Голобом перед виборами минулого року.

Попередня права адміністрація на чолі з колишнім прем'єр-міністром Янезом Яншею під час пандемії коронавірусу запровадила жорсткі обмеження на свободу пересування і зібрань.

У різні періоди словенцям не дозволяли виїжджати за межі своїх районів, а також діяла нічна комендантська година.

Конституційний суд скасував усі ці заходи. Але до цього часу влада не скасувала покарання для порушників обмежень.

Еколог Рок Розман, який отримав кілька штрафів за участь в акціях протесту, відчуває себе виправданим.

"Постанови, на підставі яких вони накладали штрафи, не ґрунтувалися на законі", – каже він.

"Уряд знав про це – і якщо це означає, що тепер їм доведеться повернути гроші, то так воно і буде. Якщо ви живете в правовій державі, це має стосуватися кожного", – зазначив він.

Цей погляд поділяє і нинішня адміністрація.

Міністр юстиції Домініка Шварц Піпан заявила, що повернення штрафів допоможе відновити довіру словенців до верховенства права, "яка була значно підірвана застосуванням надмірних і неконституційних репресій під час пандемії".

Нагадаємо, у березні парламент Північної Македонії дозволив амністувати людей, яким загрожувало тюремне ув'язнення за порушення правил безпеки під час COVID-19.