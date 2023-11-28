Словения возместит тысячам граждан штрафы за нарушение ковидных ограничений

В Словении с этой недели вступает в силу закон, по которому государство должно вернуть тысячам граждан возмещение штрафов за нарушение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Возмещение штрафов должны получить более 60 тысяч словенцев.

За более чем два года полиция выписала штрафов на сумму почти 6 млн евро. Но по новому закону эти деньги необходимо вернуть.

Это выполнение обещания, данной премьер-министром Робертом Голобом перед выборами в прошлом году.

Предыдущая правая администрация во главе с бывшим премьер-министром Янезом Яншей ввела жесткие ограничения на свободу передвижения и собраний.

В разные периоды словенцам не разрешалось выезжать за пределы своих районов, а также действовал ночной комендантский час.

Конституционный суд отменил все эти меры. Но до сих пор власти не отменили наказания, наложенные на тех, кто считался нарушителем.

Эколог Рок Розман, который получил несколько штрафов за участие в акциях протеста, чувствует себя оправданным.

"Постановления, на основании которых они налагали штрафы, не основывались на законе", – говорит он.

"Правительство знало об этом – и если это означает, что теперь им придется вернуть деньги, то так оно и будет. Если вы живете в правовом государстве, это должно касаться каждого", – отметил он.

Эту точку зрения разделяет и нынешняя администрация.

Министр юстиции Доминика Шварц Пипан заявила, что возвращение штрафов поможет восстановить доверие словенцев к верховенству права, "которое было значительно подорвано применением чрезмерных и неконституционных репрессий во время пандемии".

Напомним, в марте парламент Северной Македонии разрешил амнистировать людей, которым грозило тюремное заключение за нарушение правил безопасности во время COVID-19.