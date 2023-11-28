Молдова думає відмовитися від продовження надзвичайного стану через війну в Україні

У владі Молдови думають про відмову від постійних продовжень режиму надзвичайного стану, який вперше запровадили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це сказала очільниця юридичного комітету парламенту Молдови Олеся Стамате.

За її словами, 24 листопада уряд запропонував вкотре продовжити режим надзвичайного стану лише на один місяць, тому що надалі хоче відмовитися від цього заходу.

"Представник уряду, який презентував ініціативу на комітеті і пленарному засіданні парламенту, обґрунтував необхідність продовження надзвичайного стану лише на 30 днів тим, що це останній раз, якщо не трапиться чогось надзвичайного", – зазначила депутатка.

Правовий режим надзвичайного стану діє у Молдові з 24 лютого 2022 року та багато разів продовжувався після наближення кінця терміну, на який запроваджувався.

Кишинів обгрунтовує це тим, що у поточній ситуації залишаються ризики для безпеки та енергетичної безпеки Молдови, а Росія залучена до спроб дестабілізувати ситуацію у Молдові.

Як відомо, протягом повномасштабної війни на території Молдови під час повітряних атак на Україну неодноразово падали уламки ракет, також російські ракети пролітали через повітряний простір Молдови.

Також восени-взимку минулого року Молдова кілька разів разом з Україною відчула перебої з електропостачанням через удари РФ по енергетичній інфраструктурі.



