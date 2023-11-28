Молдова думает отказаться от продления чрезвычайного положения из-за войны в Украине

Во власти Молдовы думают об отказе от постоянных продлений режима чрезвычайного положения, который впервые ввели после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом сказала глава юридического комитета парламента Молдовы Олеся Стаматэ.

По ее словам, 24 ноября правительство предложило в очередной раз продлить режим чрезвычайного положения только на один месяц, потому что в дальнейшем хочет отказаться от этой меры.

"Представитель правительства, который представил инициативу на комитете и пленарном заседании парламента, обосновал необходимость продления чрезвычайного положения только на 30 дней тем, что это последний раз, если не случится чего-то чрезвычайного", – отметила депутат.

Правовой режим чрезвычайного положения действует в Молдове с 24 февраля 2022 года и много раз продлевался после приближения конца срока, на который вводился.

Кишинев обосновывает это тем, что в текущей ситуации остаются риски для безопасности и энергетической безопасности Молдовы, а Россия вовлечена в попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Как известно, в течение полномасштабной войны на территории Молдовы во время воздушных атак на Украину неоднократно падали обломки ракет, также российские ракеты пролетали через воздушное пространство Молдовы.

Также осенью-зимой прошлого года Молдова несколько раз вместе с Украиной испытывала перебои с электроснабжением из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре.