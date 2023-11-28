Євродепутатка обурилася обмеженнями на відрядження опозиційних депутатів ВР

У Європарламенті вважають необхідним розблокувати іноземні поїздки українських депутатів для успішного продовження руху України до ЄС.

Про це заявила євродепутатка Віола фон Крамон (Німеччина, "Зелені") на конференції з питань європейської інтеграції України, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Віола фон Крамон наголосила, що зараз, у ситуації, коли критично важливо переконувати західних політиків у потребі якнайшвидшого швидкого вступу України до ЄС, обмеження у відрядженнях політиків шкодять Україні.

"Я хочу звернутися до спікера Стефанчука. Зараз особливо потрібно, щоби українські депутати подорожували і проводили адвокацію України, щоби вони могли виконувати свій мандат як парламентарі. Але в останні тижні ми бачимо протилежне", – заявила вона.

Руслан Стефанчук відкривав конференцію, на якій виступала євродепутатка.

Віола фон Крамон впевнена, що Україна має вирішити цю проблему.

"Те що ми бачимо – це цинічно, це суперечить нашому спільному інтересу", – наголосила вона.

Як повідомлялося, останнім часом низка депутатів ВР заявили про блокування своїх закордонних відряджень керівництвом парламенту.

Cеред останніх на таку ситуацію скаржилися представниці опозиційної "Європейської солідарності" – очільниця євроінтеграційного комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе та депутатка комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко.