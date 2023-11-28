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У Болгарії пояснили рішення відкрити небо для літака з Лавровим

Вівторок, 28 листопада 2023, 14:18

Міністерка закордонних справ Болгарії Марія Габріель прокоментувала рішення уряду країни дозволити проліт над своїм повітряним простором літака з російською делегацією на чолі з главою МЗС Сергєєм Лавровим для участі в міністерській зустрічі ОБСЄ в Північній Македонії.

Її заяву наводить БТА, повідомляє "Європейська правда".

За словами Габріель, Болгарія ніколи не дозволила б пролетіти літаку РФ через свій повітряний простір, не маючи чіткого уявлення про склад делегації.

"Дозвіл тимчасовий, лише на час зустрічі в Скоп'є, яка є надзвичайно важливою, якщо ми хочемо говорити про майбутнє ОБСЄ", – зазначила вона.

Міністерка додала, що рішення Болгарії було узгоджене з ЄС.

Вона зазначила, що спочатку до складу делегації РФ входили представники, яких довелося виключити через їхню присутність у санкційних списках ЄС.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни ЄС закрили свій повітряний простір для російських літаків. Тепер же приліт Лаврова до Північної Македонії стане його першим візитом до держави-члена НАТО з 24 лютого 2022 року.

Минулого тижня уряд Північної Македонії дозволив проліт над своєю територією російського літака, що перевозитиме делегацію РФ для участі в міністерській зустрічі ОБСЄ. Болгарія підтвердила, що для цього дозволила його проліт через свій повітряний простір. 

Через приїзд Лаврова до Скоп'є глава українського МЗС Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ.

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Болгарія Північна Македонія ОБСЄ