В Болгарии объяснили решение открыть небо для самолета с Лавровым

Министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль прокомментировала решение правительства страны разрешить пролет над своим воздушным пространством самолета с российской делегацией во главе с главой МИД Сергеем Лавровым для участия в министерской встрече ОБСЕ в Северной Македонии.

Ее заявление приводит БТА, сообщает "Европейская правда".

По словам Габриэль, Болгария никогда не позволила бы пролететь самолету РФ через свое воздушное пространство, не имея четкого представления о составе делегации.

"Разрешение временное, только на время встречи в Скопье, которая является чрезвычайно важной, если мы хотим говорить о будущем ОБСЕ", – отметила она.

Министр добавила, что решение Болгарии было согласовано с ЕС.

Она отметила, что сначала в состав делегации РФ входили представители, которых пришлось исключить из-за их присутствия в санкционных списках ЕС.

После полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

На прошлой неделе правительство Северной Македонии разрешило пролет над своей территорией российского самолета, перевозящего делегацию РФ для участия в министерской встрече ОБСЕ. Болгария подтвердила, что для этого позволила его пролет через свое воздушное пространство.

Из-за приезда Лаврова в Скопье глава украинского МИД Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ.