Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не допустить безнаказанности России за агрессию против Украины, поскольку в итоге может вспыхнуть еще несколько новых войн.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своем выступлении в Европарламенте на открытии конференции по ответственности за российские преступления.

Дмитрий Кулеба призвал создать полноценный специальный трибунал для наказания России за преступление агрессии как первоисточник всех других военных преступлений и преступлений против человечности.

"Если мы позволим Путину и его приспешникам избежать наказания за совершенные преступления, мы обречем наших детей жить в мире, полном войн и несправедливости", – подчеркнул он.

Кулеба отметил, что мир уже в реальности, когда одновременно идет война в Украине и Израиле.

"Если позволить России избежать ответственности за агрессию против Украины, миру придется иметь дело одновременно с тремя, четырьмя, пятью войнами. Просто потому, что в мире слишком много игроков, которые верят, что грубая военная сила является лучшим способом достигать своих целей.

Если они увидят, что для Москвы агрессия закончилась определенными неприятностями, санкциями и изоляцией, но в целом она "окупилась", ничто не помешает им повторить действия России в других частях мира. Это самая первая причина, почему так важно наказать Путина и его сообщников в преступлении агрессии против Украины", – отметил он.

Напомним, Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ в связи с присутствием на нем главы МИД России Сергея Лаврова.

Глава МИД Литвы тем временем выразил обеспокоенность, что если у Запада не хватит политической воли помочь Украине победить, Россия воспримет это как свою победу, начнет готовиться к новой войне и жертвой агрессии может стать любой из ее соседей.