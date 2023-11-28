Словацькі перевізники погрожують уже цього тижня заблокувати кордон з Україною

Словацька спілка перевізників (UNAS) заявила, що вже цієї п’ятниці, 1 грудня, може заблокувати пункт перетину кордону з Україною "Вишнє Нємецьке", вимагаючи скасувати лібералізацію перевезень для української сторони.

Про це йдеться в опублікованій напередодні заяві UNAS, повідомляє "Європейська правда".

У заяві стверджується, що через блокування пунктів перетину кордону України з Польщею значно зросла кількість ваговозів, що рухаються через словацький кордон. А позаяк поляки не блокують гуманітарні та військові вантажі, йдеться "лише про комерційні перевезення".

"Однак цей комерційний транспорт, як і гуманітарний, звільнений від необхідності отримання дозволів на перевезення та інших правил і норм, яких повинні дотримуватися інші перевізники ЄС", – нарікають в UNAS, пояснюючи наміри почати блокаду.

Водночас, як пише Reuters, голова словацької спілки перевізників Станіслав Скала пообіцяв почекати з ухваленням рішення щодо блокади "Вишнє Нємецьке" до зустрічі міністрів транспорту країн ЄС 4 грудня, які мають обговорити ситуацію.

Але Скала заявив, що на прорив не очікує: "Схоже, що ані українська сторона, ані (Європейська. – Ред.) комісія не хочуть відступати".

Цього місяця редставники UNAS уже блокували на годину пункт перетину кордону "Вишнє Нємецьке" зі словацького боку, висловивши солідарність із польськими мітингарями.

Вони вимагають від Брюсселя запровадити дозволи на перевезення для українських транспортних засобів, оскільки європейські компанії не можуть з ними конкурувати – це те саме, що вимагають протестувальники на кордоні Польщі з Україною.

Нагадаємо, польські далекобійники розпочали свій протест 6 листопада, вимагаючи від ЄС відновити дозвільну систему для українських водіїв, які в'їжджають до Євросоюзу, і для водіїв із ЄС, які в'їжджають в Україну, за винятком гуманітарної допомоги і військових вантажів.