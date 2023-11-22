Словаччина пообіцяла Україні запобігти блокуванню кордону – заступник міністра

Держсекретарка Міністерства транспорту Словаччини Деніса Жилакова у розмові з заступником міністра інфраструктури Сергієм Деркачем підтвердила, що словацька сторона вживе заходів для недопущення блокування кордону перевізниками.

Про це Деркач написав у Facebook за підсумками розмови, повідомляє "Європейська правда".

За словами українського урядовця, під час розмови – першої з новою командою словацького міністерства – обговорювали ризики блокування кордону та реалізацію Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС.

"Словацькі колеги підтвердили, що не підтримують блокування кордону. Особливо, коли йдеться про єдиний вантажний пункт із Словаччиною – "Ужгород – Вишнє-Нємецьке"… Обіцяють провести консультації з Міністерством внутрішніх справ Словаччини для запобігання такому протесту", – написав Деркач.

Словацька урядовиця також підтвердила звернення однієї з асоціацій перевізників, яка вимагає повернення до дозвільної системи.

"Запевнив наших колег, що лібералізація перевезень – це необхідний крок в умовах війни та морської блокади", – додав заступник міністра інфраструктури.

Минулого тижня представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) на годину заблокували пункт перетину кордону з Україною "Вишнє Нємецьке" зі словацького боку, висловивши солідарність із польськими мітингарями.

Словацькі перевізники раніше пригрозили повністю заблокувати кордон з Україною, якщо в ситуацію не втрутиться Європейська комісія.

Вони вимагають від Брюсселя запровадити дозволи на перевезення для українських транспортних засобів, оскільки європейські компанії не можуть з ними конкурувати – це те саме, що вимагають протестувальники на кордоні Польщі з Україною.