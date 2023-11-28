Словацкие перевозчики угрожают уже на этой неделе заблокировать границу с Украиной

Словацкий союз перевозчиков (UNAS) заявил, что уже в эту пятницу, 1 декабря, может заблокировать пункт пересечения границы с Украиной "Вишне Немецкое", требуя отменить либерализацию перевозок для украинской стороны.

Об этом говорится в опубликованном накануне заявлении UNAS, сообщает "Европейская правда".

В заявлении утверждается, что из-за блокирования пунктов пересечения границы Украины с Польшей значительно возросло количество тяжеловозов, движущихся через словацкую границу. А поскольку поляки не блокируют гуманитарные и военные грузы, речь идет "только о коммерческих перевозках".

"Однако этот коммерческий транспорт, как и гуманитарный, освобожден от необходимости получения разрешений на перевозку и других правил и норм, которых должны придерживаться другие перевозчики ЕС", – сетуют в UNAS, объясняя намерения начать блокаду.

В то же время, как пишет Reuters, глава словацкого союза перевозчиков Станислав Скала пообещал подождать с принятием решения по блокаде "Вишне Немецкое" до встречи министров транспорта стран ЕС 4 декабря, которые должны обсудить ситуацию.

Но Скала заявил, что прорыва не ожидает: "Похоже, что ни украинская сторона, ни (Европейская. – Ред.) комиссия не хотят отступать".

В этом месяце представители UNAS уже блокировали на час пункт пересечения границы "Вишне Немецкое" со словацкой стороны, выразив солидарность с польскими митингующими.

Они требуют от Брюсселя ввести разрешения на перевозки для украинских транспортных средств, поскольку европейские компании не могут с ними конкурировать – это то же, что требуют протестующие на границе Польши с Украиной.

Напомним, польские дальнобойщики начали свой протест 6 ноября, требуя от ЕС восстановить разрешительную систему для украинских водителей, въезжающих в Евросоюз, и для водителей из ЕС, которые въезжают в Украину, за исключением гуманитарной помощи и военных грузов.