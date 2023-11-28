Енергосистема України повністю синхронізувалась із європейською

Регіональна група європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E у вівторок, 28 листопада, ухвалила рішення про переведення України з тимчасового режиму на постійну синхронізацію.

Про це йдеться в пресрелізі ENTSO-E, повідомляє "Європейська правда".

"Укренерго", український системний оператор, досягнув відповідності ключовим технічним вимогам, необхідним для забезпечення постійного з'єднання між енергосистемами континентальної Європи та України", – йдеться в повідомленні.

Окрім постійної синхронізації, ENTSO-E вирішив збільшити ліміт потужності для торгівлі електроенергією з континентальної Європи в Україну та Молдову до 1700 МВт, що на 500 МВт перевищує попередній ліміт.

Як нагадали в ENTSO-E, синхронізація з "Укренерго" розпочалась у 2017 році з підписання угоди про умови майбутнього об'єднання енергосистем. У березні 2022-го відбулася аварійна синхронізація як знак солідарності Європи з Україною.

"Сьогоднішнє повідомлення сигналізує про повне виконання умов, передбачених угодою", – підсумовують в ENTSO-E.

Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії ENTSO-E налічує 39 операторів із 35 країн, які відповідають за безпечну та скоординовану роботу європейської електроенергетичної системи, найбільшої об'єднаної електричної мережі у світі.

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