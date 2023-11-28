Энергосистема Украины полностью синхронизировалась с европейской

Региональная группа европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E во вторник, 28 ноября, приняла решение о переводе Украины с временного режима на постоянную синхронизацию.

Об этом говорится в пресс-релизе ENTSO-E, сообщает "Европейская правда".

"Укрэнерго", украинский системный оператор, достиг соответствия ключевым техническим требованиям, необходимым для обеспечения постоянного соединения между энергосистемами континентальной Европы и Украины", – говорится в сообщении.

Кроме постоянной синхронизации, ENTSO-E решил увеличить лимит мощности для торговли электроэнергией из континентальной Европы в Украину и Молдову до 1700 МВт, что на 500 МВт превышает предыдущий лимит.

Как напомнили в ENTSO-E, синхронизация с "Укрэнерго" началась в 2017 году с подписания соглашения об условиях будущего объединения энергосистем. В марте 2022-го состоялась аварийная синхронизация как знак солидарности Европы с Украиной.

"Сегодняшнее сообщение сигнализирует о полном выполнении условий, предусмотренных соглашением", – заключают в ENTSO-E.

Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E насчитывает 39 операторов из 35 стран, которые отвечают за безопасную и скоординированную работу европейской электроэнергетической системы, крупнейшей объединенной электрической сети в мире.

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