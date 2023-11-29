Рада ЄС обговорить блокаду польсько-українського кордону

Рада ЄС на рівні міністрів транспорту обговорить ситуацію з блокуванням прикордонних переходів на кордоні Польщі з Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо радіостанції RMF FM.

Зміни в системі "єЧерга", додаткові смуги на переходах для порожніх вантажівок, які повертаються до Європейського Союзу, і тема блокування польсько-українського кордону – серед пунктів порядку денного засідання транспортної Ради ЄС. Цей пункт буде винесено в кінець засідання, запланованого на наступний понеділок.

"Питання протесту польських перевізників буде підняте наприкінці зустрічі міністрів транспорту ЄС наступного понеділка", – сказав дипломат ЄС.

Польща підняла цю тему в рамках так званих "різних питань", які можуть бути представлені будь-якою країною в кінці засідання транспортної ради.

Окрім Польщі, виступити хочуть також Угорщина та Словаччина.

"Ми очікуємо, що делегації цих трьох країн представлять ситуацію та поінформують раду про вплив угоди ЄС з Україною на транспорт", – сказав дипломат ЄС. Якщо питання не буде вирішене до понеділка, не виключено, що виступить і Єврокомісія, яка бере участь у переговорах між перевізниками, польською владою та українською стороною.

Співрозмовник журналіста RMF FM в Єврокомісії підтвердив, що повернення дозволів для українських перевізників не може бути, оскільки це було б порушенням законодавства ЄС. Натомість ЄК закликає Україну створити додаткові смуги для порожніх вантажівок, які повертаються з України.

Щодо української "єЧерги", яку польські перевізники різко критикують за недоліки і хочуть скасувати, речник ЄК повідомив, що влада в Києві "зробила кілька поліпшень у системі". І, додав він, "ці зміни повинні вирішити проблеми протестувальників".

Як відомо, з 6 листопада на трьох пунктах перетину кордону Польщі з Україною триває акція протесту польських перевізників, які пропускають по кілька автомобілів на годину. Минулого тижня почалася блокада ще одного пункту пропуску – "Медика – Шегині".

У понеділок Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулось до України з пропозицією для вирішення ситуації з блокадою на кордоні.

Лідер "Громадянської коаліції" Дональд Туск напередодні звинуватив польський уряд у бездіяльності в ситуації з блокадою прикордонних переходів на кордоні з Україною.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.