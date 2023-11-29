Розвідка Британії: РФ почала частіше застосовувати проти України касетні авіабомби

З листопада повітряні сили окупаційної армії РФ почали частіше застосовувати 500-кілограмову касетну авіабомбу РБК-500, зазначає розвідка Великої Британії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 29 листопада.

Залежно від варіанта така авіабомба здатна викидати від 100 до 350 суббоєприпасів, які зазвичай вибухають або сотнями високошвидкісних осколків, або одним великим кумулятивним снарядом.

Згідно з повідомленнями, російські окупанти застосовують РБК-500 проти українських сил на Вугледарській осі та поблизу Авдіївки у Донецькій області.

У розвідці зазначають, що РФ могла додати до авіабомби РБК-500 модуль УМПК, що дозволяє літаку-носію випускати боєприпас за багато кілометрів від цілі.

У відомстві додали, що зазвичай російські плануючі бомби мають низьку точність.

У попередньому огляді британська розвідка повідомила, що незначний прогрес РФ поблизу Авдіївки дався її окупаційним силам ціною тисяч жертв.

За даними відомства, протягом останніх шести тижнів втрати російських окупаційних військ є найвищими від початку повномасштабного вторгнення в Україну.