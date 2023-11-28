Розвідка Британії про бої за Авдіївку: Прогрес коштував РФ тисяч жертв

Розвідка Великої Британії зазначає, що в боях за Авдіївку Донецької області окупаційні війська РФ домоглися незначного прогресу за рахунок тисяч жертв своїх солдатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 28 листопада.

У відомстві зазначили, що російська окупаційна армія не полишає спроб оточити Авдіївку. З початку жовтня їй вдалось посунути лінію фронту до 2 кілометрів вперед.

"Це просування, хоча і скромне, але, ймовірно, є одним з найбільших російських досягнень з весни 2023 року. Воно коштувало підрозділам, що брали участь у бойових діях, тисячі жертв", – йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що ці дії наближають російських окупантів до Авдіївського коксохімічного заводу, де українські сили утримують одну з основних оборонних позицій.

Хоча Авдіївка стала важливою точкою або випуклістю на українській лінії фронту, Україна залишає під контролем коридор шириною приблизно 7 км, через який вона продовжує постачання у місто.

У попередньому огляді британська розвідка повідомила, що протягом останніх шести тижнів втрати російських окупаційних військ є найвищими з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Перед цим відомство поінформувало, що Росія протягом листопада перекинула стратегічні системи ППО з Калінінградської області на заміну втраченим у війні з Україною.