Разведка Британии: РФ начала чаще применять против Украины кассетные авиабомбы

С ноября воздушные силы оккупационной армии РФ начали чаще применять 500-килограммовую кассетную авиабомбу РБК-500, отмечает разведка Великобритании.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны от 29 ноября.

В зависимости от варианта такая авиабомба способна выбрасывать от 100 до 350 суббоеприпасов, которые обычно взрываются или сотнями высокоскоростных осколков, или одним большим кумулятивным снарядом.

Согласно сообщениям, российские оккупанты применяют РБК-500 против украинских сил на Угледарской оси и вблизи Авдеевки в Донецкой области.

В разведке отмечают, что РФ могла добавить к авиабомбе РБК-500 модуль УМПК. Это позволяет самолету-носителю выпускать боеприпас за много километров от цели.

В ведомстве добавили, что обычно российские планирующие бомбы имеют низкую точность.

В предыдущем обзоре британская разведка сообщила, что незначительный прогресс РФ вблизи Авдеевки дался ее оккупационным силам ценой тысяч жертв.

По данным ведомства, в течение последних шести недель потери российских оккупационных войск – самые высокие с начала полномасштабного вторжения в Украину.