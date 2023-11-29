Разведка Британии: РФ начала чаще применять против Украины кассетные авиабомбы
С ноября воздушные силы оккупационной армии РФ начали чаще применять 500-килограммовую кассетную авиабомбу РБК-500, отмечает разведка Великобритании.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны от 29 ноября.
В зависимости от варианта такая авиабомба способна выбрасывать от 100 до 350 суббоеприпасов, которые обычно взрываются или сотнями высокоскоростных осколков, или одним большим кумулятивным снарядом.
Согласно сообщениям, российские оккупанты применяют РБК-500 против украинских сил на Угледарской оси и вблизи Авдеевки в Донецкой области.
В разведке отмечают, что РФ могла добавить к авиабомбе РБК-500 модуль УМПК. Это позволяет самолету-носителю выпускать боеприпас за много километров от цели.
В ведомстве добавили, что обычно российские планирующие бомбы имеют низкую точность.
В предыдущем обзоре британская разведка сообщила, что незначительный прогресс РФ вблизи Авдеевки дался ее оккупационным силам ценой тысяч жертв.
По данным ведомства, в течение последних шести недель потери российских оккупационных войск – самые высокие с начала полномасштабного вторжения в Украину.