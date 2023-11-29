Столтенберг розповів про цьогорічні досягнення України на полі бою

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі на фронті в Україні відбуваються жорстокі бої, однак у українських сил є декілька досягнень у війні проти російського агресора.

Про це він сказав на пресконференції у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що протягом останніх місяців не було суттєвих просувань на лінії бойового зіткнення на відміну від минулого року, коли Україна звільнила більше половини окупованих з початку повномасштабного вторгнення РФ територій.

"Однак з точки зору воєнних успіхів, той факт, що українці змогли вразити російські військові об’єкти в глибокому тилу, знищивши літаки, гелікоптери. Те, що, по суті не маючи флоту, вони змогли посунути Чорноморський флот РФ в Новоросійськ, що дозволило розблокувати Чорноморський зерновий коридор…Це велике досягнення", – підкреслив генсек НАТО.

За його словами, це досягнення "вимірюється не у квадратних кілометрах, а у знищенні російських військових спроможностей".

Напередодні Столтенберг заявив про необхідність готуватися до посилення боїв і ракетних атак Росії.

Перед цим він казав, що впевнений у тому, що союзники будуть і надалі надавати Україні значні обсяги військової допомоги.