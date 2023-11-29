Генсек НАТО назвал нынешние достижения Украины в войне с РФ в этом году

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас на фронте в Украине происходят жестокие бои, однако у украинских сил есть ряд достижений в войне против российского агрессора.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что в течение последних месяцев не было существенных продвижений на линии боевого соприкосновения в отличие от прошлого года, когда Украина освободила более половины оккупированных с начала полномасштабного вторжения РФ территорий.

"Однако с точки зрения военных успехов, тот факт, что украинцы смогли поразить российские военные объекты в глубоком тылу, уничтожив самолеты, вертолеты. То, что, по сути не имея флота, они смогли отодвинуть Черноморский флот РФ в Новороссийск, что позволило разблокировать Черноморский зерновой коридор...Это большое достижение", – подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, это достижение "измеряется не в квадратных километрах, а в уничтожении российских военных возможностей".

Накануне Столтенберг заявил о необходимости готовиться к усилению боев и ракетных атак России.

Также он говорил, что уверен в том, что союзники будут и в дальнейшем предоставлять Украине значительные объемы военной помощи.