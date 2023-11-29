ЗМІ: Близький до Путіна російський олігарх програв суд щодо зняття санкцій ЄС
Співзасновник інвестиційної компанії LetterOne, російський мільярдер Герман Хан програв суд щодо оскарження запроваджених санкцій ЄС.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
Відповідне рішення ухвалив Суд ЄС у Люксембурзі у середу, зазначило агентство.
Хан був внесений до санкційного списку ЄС як співвласник "Альфа-Груп", якою він володів разом зі своїм бізнес-партнером Михаїлом Фрідманом.
У ЄС заявили, що Хан "підтримує тісні стосунки" з Путіним і "продовжує надавати йому суттєві послуги", а власники "Альфа-Груп" отримують "ділові та юридичні вигоди від цих відносин".
Хан також відомий своєю компанією LetterOne, що базується в Люксембурзі. Вона заснована 2013 року Фрідманом, Алексеєм Кузьмічовим і Петром Авеном. Усі вони вийшли з ради директорів після того, як у березні 2022 року потрапили під санкції.
З 2018 року Герман Хан перебуває у так званому "списку Путіна" Міністерства фінансів США. До цього списку були внесені понад 200 росіян, наближених до президента Росії Владіміра Путіна, й щодо яких можуть бути запроваджені санкції.
З 15 березня 2022 року Хан перебуває під санкціями всіх країн ЄС через тісні зв'язки з Путіним і роботу у фінансовому секторі РФ.
Також проти Хана запровадили санкції Велика Британія і Швейцарія.
Нагадаємо, на початку листопада ще один путінський олігарх Дмітрій Мазєпін програв у Суді ЄС справу, в якій оскаржував санкції.
А у Фінляндії заарештували нерухомість російського бізнесмена Бориса Альошина, який є фігурантом санкційного списку ЄС і пов’язаний з російською оборонною промисловістю.