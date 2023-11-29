СМИ: Близкий к Путину российский олигарх проиграл суд по снятию санкций ЕС

Соучредитель инвестиционной компании LetterOne, российский миллиардер Герман Хан проиграл суд по обжалованию введенных санкций ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Соответствующее решение принял Суд ЕС в Люксембурге в среду, отметило агентство.

Хан был внесен в санкционный список ЕС как совладелец "Альфа-Групп", которой он владел вместе со своим бизнес-партнером Михаилом Фридманом.

В ЕС заявили, что Хан "поддерживает тесные отношения" с Путиным и "продолжает оказывать ему существенные услуги", а владельцы "Альфа-Групп" получают "деловые и юридические выгоды от этих отношений".

Хан также известен своей компанией LetterOne, базирующейся в Люксембурге. Она основана в 2013 году Фридманом, Алексеем Кузьмичевым и Петром Авеном. Все они вышли из совета директоров после того, как в марте 2022 года попали под санкции.

С 2018 года Герман Хан находится в так называемом "списке Путина" Министерства финансов США. В этот список были внесены более 200 россиян, приближенных к президенту России Владимиру Путину, и в отношении которых могут быть введены санкции.

С 15 марта 2022 года Хан находится под санкциями всех стран ЕС из-за тесных связей с Путиным и работы в финансовом секторе РФ.

Также против Хана ввели санкции Великобритания и Швейцария.

Напомним, в начале ноября еще один путинский олигарх Дмитрий Мазепин проиграл в Суде ЕС дело, в котором оспаривал санкции.

А в Финляндии арестовали недвижимость российского бизнесмена Бориса Алешина, который является фигурантом санкционного списка ЕС и связан с российской оборонной промышленностью.