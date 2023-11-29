Только 5% украинцев выступают против вступления в ЕС и НАТО

В случае проведения референдума 78% опрошенных граждан Украины проголосовали бы за вступление в Евросоюз, тогда как 77% поддерживают вступление в НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса "Динамика отношения украинцев к международным союзам", который провела социологическая группа "Рейтинг" 22-23 ноября.

Согласно им, против вступления в ЕС и НАТО выступают только 5% респондентов. В то же время в июле членство Украины в Евросоюзе и Североатлантическом Альянсе поддерживали больше опрошенных – 85% и 83% соответственно.

Идею вступления Украины в НАТО в пределах только тех территорий, которые подконтрольны государству, считают неприемлемой более половины респондентов – 53%. 40% опрошенных полностью или скорее поддерживают такую идею.

Исследование свидетельствует, что чаще на такой шаг готовы пойти жители западных регионов и столицы и люди среднего возраста. Согласно ему, жители востока, центра и юга, а также самые старшие поддерживают эту идею меньше всего.

Среди сторонников вступления Украины в НАТО идею вступления Украины в НАТО в пределах только тех территорий, которые подконтрольны государству, поддерживают лишь 44%, тогда как 51% – против.

Согласно опросу, увеличилась доля тех, кто не определился или не хотел бы голосовать на референдуме за вступление в ЕС в случае его проведения: 3% и 14% соответственно.

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ. В украинском правительстве говорят о высоком уровне готовности Украины к вступлению и обещают завершить переговоры за два года.

На саммите лидеров ЕС в декабре будут рассматривать решение, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной. Сейчас на пути зеленому свету может стать Венгрия, которая обещает блокировать положительное для Киева решение.

В среду Украина представила и согласовала с союзниками программу по выполнению требований НАТО для вступления Украины в Альянс.

Как сообщалось, министр Дмитрий Кулеба в НАТО отверг идеи и предложения по территориальному компромиссу с РФ.