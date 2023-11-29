На важливих посадах в керівних органах Організації з безпеки і співробітництва у Європі працюють декілька осіб, тісно пов’язаних із російською верхівкою; їх могли використовувати для збирання інформації та впливу на роботу ОБСЄ в інтересах Кремля.

Про це йдеться у розслідуванні "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Журналісти встановили, що декілька важливих посад обіймають близькі до російської верхівки люди, і європейські посадовці стурбовані, що Росія могла використовувати їхнє службове становище у своїх інтересах.

Зокрема, це старший стратегічний радник секретаріату ОБСЄ Антон Вушкарник – колишній працівник посольства РФ у Вашингтоні; співробітниця міжнародного секретаріату Парламентської асамблеї ОБСЄ Дар’я Боярська – ексспівробітниця МЗС РФ і перекладачка Путіна; вже ексспівробітниця Генерального секретаріату ОБСЄ Салтанат Сакембаєва, яка є дружиною заступника глави МЗС РФ Андрєя Руденка (він раніше був представником Росії в ОБСЄ).

Журналісти за підсумками розслідування вважають, що усі вони мали доступ до чутливої інформації та великого масиву матеріалів для службового користування.

Дипломат однієї з європейських країн розповів "Радіо Свобода", що у Сакембаєвої був доступ до інформації про діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактної групи з представників України та Росії, де ОБСЄ виступала посередником у діалозі.

Сакембаєва також була присутня на засіданнях, присвячених іншим конфліктам за участі Росії – у Молдові, Грузії та на Кавказі, входила до офіційних делегацій, відвідувала засідання ради міністрів країн-членів ОБСЄ, а також "Дні безпеки ОБСЄ", які є майданчиками для зустрічей високопоставлених представників ОБСЄ і міністерств закордонних справ.

Після загострення ситуації між Україною і Росією Сакембаєва зберігала свою посаду в секретаріаті ОБСЄ – керівництво не побачило у цьому проблеми. Вона працювала у секретаріаті аж до липня 2022 року.

За словами співрозмовника журналістів, колишнього колеги Сакембаєвої, усі співробітники ОБСЄ підписують угоду про конфіденційність, проте не виключено, що Сакембаєва ділилася з чоловіком інформацією, яка могла його цікавити.

Антона Вушкарника деякі колеги називають "полковником", натякаючи на його зв’язок зі спецслужбами. Згідно зі спільним розслідуванням трьох німецьких ЗМІ, численні джерела у дипломатичних колах вважають, що він працює на російську розвідку. "Радіо Свобода" не отримало власних доказів, але має коментар від джерела із Вашингтона, що американська розвідка цікавилася Вушкарником "не просто як пересічним співробітником посольства".

Свою посаду в Групі експертів зі стратегічних питань (SPSU) він отримав у 2017 році – його кандидатуру запропонувало МЗС РФ, коли цю групу створювали; відомство також оплачує його роботу. При цьому багато членів ОБСЄ нібито "не до кінця зрозуміли мету і завдання SPSU", а деякі були обурені, що Росію взагалі допустили до участі у групі.

Боярська почала працювати в ОБСЄ у лютому 2021 року, а з вересня 2021 року стала головою віденського бюро зв'язків ПА ОБСЄ. Вона також стала "заступницею спеціального представника". До її обов'язків входить "встановлювати дипломатичні та робочі контакти, співробітництво та координація з постійними представниками країн-членів ОБСЄ та іншими органами управління ОБСЄ". Низка країн різко критикували її призначення.

Як зазначають у розслідуванні, Боярська відповідає за російськомовну версію сайту міжнародного секретаріату, і були випадки, коли в російськомовних перекладах уникали згадок Росії у контексті війни в Україні.

Європейський дипломат, який постійно працює в ОБСЄ, зазначив у коментарі "Радіо Свобода", що Боярську не можна вважати "звичайною росіянкою": "Як перекладачка Путіна, вона проходила перевірки російськими службами безпеки, що, як відомо, часто діють у манері КДБ. Ми ставимо у зв'язку з цим запитання, але не отримуємо відповіді".

Після виходу вже згаданого розслідування трьох німецьких ЗМІ, де згадувалася і робота Боярської в ОБСЄ, назву її посади на сайті ПА ОБСЄ змінили на "старший радник", вона більше не вказана як голова віденського бюро зі зв'язків.

Офіс генерального секретаря ОБСЄ надіслав "Радіо Свобода" коментар, що усі посадові особи організації, "незалежно від їхньої національності чи типу контракту, зобов’язані представляти виключно інтереси ОБСЄ та підпорядковуватися Кодексу поведінки працівників організації, який є у відкритому доступі".

"Хоча ми не можемо обговорювати окремі випадки, ми запевняємо вас, що ОБСЄ надзвичайно серйозно ставиться до будь-якого потенційного порушення Кодексу поведінки та послідовно застосовує належні внутрішні процедури при розгляді імовірних порушень", – прокоментував офіційний представник ОБСЄ Девід Дедж.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що єдиний спосіб "врятувати" ОБСЄ – перезапустити організацію без участі Росії.

У жовтні вийшло розслідування Spiegel про те, що найвищий представник Росії при ЄС, ймовірно, є шпигуном.