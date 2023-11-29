Єдиний шлях врятувати ОБСЄ – перезапуск організації без РФ, наполягає Кулеба

Україна переконана, що намагання врятувати Організацію з безпеки і співробітництва в Європі за допомогою Лаврова не принесуть успіху.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Брюсселі, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Міністр пояснив, що згода Північної Македонії на участь глави МЗС РФ Сергєя Лаврова у міністерському засіданні ОБСЄ, а також згода багатьох міністрів на поїздку до Скоп’є, продиктовані спробою подолати кризу в організації.

"Є низка країн, які вважають, що на цей крок треба йти, щоб урятувати організацію від колапсу та розвалу", – пояснив Кулеба, нагадавши, що Росія шантажувала ОБСЄ і погрожувала не підтримати нове головування та заблокувати затвердження керівників органів ОБСЄ у разі, якщо з Лаврова не знімуть обмеження. Це, утім, призвело до того, що зустріч у Північній Македонії стане першою, на якій західні лідери сидітимуть за одним столом із Сергєєм Лавровим.

Утім, на думку українського МЗС, це не врятує організацію від кризи, яка загрожує її існуванню.

"Я вважаю, що якщо ми дійсно хочемо врятувати ОБСЄ – то маємо або перезаснувати організацію, або знайти шлях вигнати Росію", – пояснив він.

Як повідомляла "ЄвроПравда", у четвер МЗС України оголосило про відмову міністра від участі в зустрічі ОБСЄ через рішення організаторів запросити на зустріч Сергєя Лаврова. Згодом глави МЗС країн Балтії приєдналися до бойкоту зустрічі ОБСЄ.

Згодом стало відомо, що ще кілька міністрів бойкотуватимуть зустріч ОБСЄ, але не оголосили про це публічно.