На важных должностях в руководящих органах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе работают несколько человек, тесно связанных с российской верхушкой; их могли использовать для сбора информации и влияния на работу ОБСЕ в интересах Кремля.

Об этом говорится в расследовании "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Журналисты установили, что несколько важных должностей занимают близкие к российской верхушке люди, и европейские чиновники обеспокоены, что Россия могла использовать их служебное положение в своих интересах.

В частности, это старший стратегический советник секретариата ОБСЕ Антон Вушкарник – бывший сотрудник посольства РФ в Вашингтоне; сотрудница международного секретариата Парламентской ассамблеи ОБСЕ Дарья Боярская – экс-сотрудница МИД РФ и переводчица Путина; уже экс-сотрудница Генерального секретариата ОБСЕ Салтанат Сакембаева, которая является женой заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко (он ранее был представителем России в ОБСЕ).

Журналисты по итогам расследования считают, что все они имели доступ к чувствительной информации и большому массиву материалов для служебного пользования.

Дипломат одной из европейских стран рассказал "Радио Свобода", что у Сакембаевой был доступ к информации о деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы из представителей Украины и России, где ОБСЕ выступала посредником в диалоге.

Сакембаева также присутствовала на заседаниях, посвященных другим конфликтам с участием России – в Молдове, Грузии и на Кавказе, входила в официальные делегации, посещала заседания совета министров стран-членов ОБСЕ, а также "Дни безопасности ОБСЕ", которые являются площадками для встреч высокопоставленных представителей ОБСЕ и министерств иностранных дел.

После обострения ситуации между Украиной и Россией Сакембаева сохраняла свою должность в секретариате ОБСЕ – руководство не увидело в этом проблемы. Она работала в секретариате вплоть до июля 2022 года.

По словам собеседника журналистов, бывшего коллеги Сакембаевой, все сотрудники ОБСЕ подписывают соглашение о конфиденциальности, однако не исключено, что Сакембаева делилась с мужем информацией, которая могла его интересовать.

Антона Вушкарника некоторые коллеги называют "полковником", намекая на его связь со спецслужбами. Согласно совместному расследованию трех немецких СМИ, многочисленные источники в дипломатических кругах считают, что он работает на российскую разведку. "Радио Свобода" не получило собственных доказательств, но имеет комментарий от источника из Вашингтона, что американская разведка интересовалась Вушкарником "не просто как рядовым сотрудником посольства".

Свою должность в Группе экспертов по стратегическим вопросам (SPSU) он получил в 2017 году – его кандидатуру предложил МИД РФ, когда эту группу создавали; ведомство также оплачивает его работу. При этом многие члены ОБСЕ якобы "не до конца поняли цель и задачи SPSU", а некоторые были возмущены, что Россию вообще допустили к участию в группе.

Боярская начала работать в ОБСЕ в феврале 2021 года, а с сентября 2021 года стала главой венского бюро связей ПА ОБСЕ. Она также стала "заместителем специального представителя". В ее обязанности входит "устанавливать дипломатические и рабочие контакты, сотрудничество и координация с постоянными представителями стран-членов ОБСЕ и другими органами управления ОБСЕ". Ряд стран резко критиковали ее назначение.

Как отмечают в расследовании, Боярская отвечает за русскоязычную версию сайта международного секретариата, и были случаи, когда в русскоязычных переводах избегали упоминаний России в контексте войны в Украине.

Европейский дипломат, который постоянно работает в ОБСЕ, отметил в комментарии "Радио Свобода", что Боярскую нельзя считать "обычной русской": "Как переводчица Путина, она проходила проверки российскими службами безопасности, которые, как известно, часто действуют в манере КГБ. Мы задаем в связи с этим вопросы, но не получаем ответа".

После выхода уже упомянутого расследования трех немецких СМИ, где упоминалась и работа Боярской в ОБСЕ, название ее должности на сайте ПА ОБСЕ изменили на "старший советник", она больше не указана как глава венского бюро по связям.

Офис генерального секретаря ОБСЕ прислал "Радио Свобода" комментарий, что все должностные лица организации, "независимо от их национальности или типа контракта, обязаны представлять исключительно интересы ОБСЕ и подчиняться Кодексу поведения работников организации, который есть в открытом доступе".

"Хотя мы не можем обсуждать отдельные случаи, мы уверяем вас, что ОБСЕ чрезвычайно серьезно относится к любому потенциальному нарушению Кодекса поведения и последовательно применяет надлежащие внутренние процедуры при рассмотрении возможных нарушений", – прокомментировал официальный представитель ОБСЕ Дэвид Дедж.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что единственный способ "спасти" ОБСЕ – перезапустить организацию без участия России.

В октябре вышло расследование Spiegel о том, что высший представитель России при ЕС, вероятно, является шпионом.