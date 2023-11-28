Боррель поїде на зустріч ОБСЄ, яку через приїзд Лаврова бойкотують Кулеба та балтійські міністри

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель поїде на міністерську зустріч ОБСЄ у Скоп’є, яку бойкотують міністри закордонних справ України і держав Балтії через участь у ній глави МЗС РФ Сєргєя Лаврова.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Брюсселі на брифінгу з главою МЗС України у відповідь на питання ЗМІ.

"У мене є певний досвід розмов з паном Лавровим у складних обставинах. Я поїду на зустріч ОБСЄ – ми є членами організації, ми маємо презентувати свою позицію і щось протиставити позиції Росії… Я не хочу, щоби крісло ЄС було порожнім. Я буду там", - відповів Боррель.

Боррель додав, що не буде мати окремої зустрічі з Лавровим, оскільки одразу має повертатися назад до Брюсселя на зустріч Європейського оборонного агентства.

Нагадаємо, у вівторок стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ у зв’язку з присутністю на ньому глави МЗС Росії Сєргєя Лаврова.

До бойкоту приєдналися також міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії.