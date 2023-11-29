Молдова поїде на зустріч міністрів ОБСЄ, щоб засудити Росію

Міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску підтвердив участь у міністерській зустрічі ОБСЄ в Північній Македонії, яку через приїзд очільника російського зовнішньополітичного відомства Сергєя Лаврова вирішили бойкотувати кілька голів МЗС.

Про це Попеску написав у середу, 29 листопада, у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За словами голови молдовського МЗС, у Скоп’є він візьме участь у панельній дискусії "Агресивна війна проти України та необхідність функціонування ОБСЄ під час конфлікту", а також проведе двосторонні зустрічі стосовно підтримки вступу Молдови до ЄС.

"На міністерській конференції молдовська делегація підтвердить своє засудження російської агресії проти України, знову виступить з рішучим закликом до виведення незаконних російських військ з нашої країни, а також обговорить важливість мирного врегулювання придністровського конфлікту", – пояснив Попеску.

Він, однак, застеріг, що програма його участі в заходах ОБСЄ у Північній Македонії може бути скоригована, "а участь Молдови буде скоригована відповідно до спільної позиції країн-партнерів ЄС".

У вівторок МЗС України оголосило про відмову міністра від участі в зустрічі ОБСЄ через рішення організаторів запросити на зустріч главу МЗС РФ Сергєя Лаврова. Згодом глави МЗС країн Балтії приєдналися до бойкоту зустрічі ОБСЄ.

Деякі держави ухвалили інше рішення. Наприклад, влада Болгарії відкрила небо для літака з Лавровим.