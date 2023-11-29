Молдова поедет на встречу министров ОБСЕ, чтобы осудить Россию

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску подтвердил участие в министерской встрече ОБСЕ в Северной Македонии, которую из-за приезда главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова решили бойкотировать несколько глав МИД.

Об этом Попеску написал в среду, 29 ноября, в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам главы молдовского МИД, в Скопье он примет участие в панельной дискуссии "Агрессивная война против Украины и необходимость функционирования ОБСЕ во время конфликта", а также проведет двусторонние встречи по поддержке вступления Молдовы в ЕС.

"На министерской конференции молдовская делегация подтвердит свое осуждение российской агрессии против Украины, вновь выступит с решительным призывом к выводу незаконных российских войск из нашей страны, а также обсудит важность мирного урегулирования приднестровского конфликта", – пояснил Попеску.

Он, однако, предупредил, что программа его участия в мероприятиях ОБСЕ в Северной Македонии может быть скорректирована, "а участие Молдовы будет скорректировано в соответствии с общей позицией стран-партнеров ЕС".

Во вторник МИД Украины объявил об отказе министра Кулебы от участия во встрече ОБСЕ из-за решения организаторов пригласить на встречу главу МИД РФ Сергея Лаврова. Впоследствии главы МИД стран Балтии присоединились к бойкоту встречи ОБСЕ.

Некоторые государства приняли другое решение. Например, Болгария открыла небо для самолета с Лавровым.