Сейм Латвії у першому читанні підтримав створення зареєстрованих партнерств

У четвер Сейм Латвії у першому читанні підтримав розроблений Міністерством юстиції пакет законопроєктів, за допомогою яких планується запровадити в Латвії інститут партнерства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Депутатка Антоніна Ненашева назвала цей день історичним.

Законопроєкти мають терміновий характер, а це означає, що їх розглядатимуть у двох читаннях замість трьох. Остаточне читання законопроєктів очікується наступного тижня, 9 листопада.

У Міністерстві юстиції раніше повідомили, що ухвалення законопроєкту стане виконанням рішення Конституційного суду від 12 листопада 2020 року.

Проєкт передбачає можливість для двох повнолітніх осіб зареєструвати партнерство – крім деяких обмежень, як, наприклад, що вони є дуже близькими родичами.

Серед іншого, зареєстровані партнери отримують можливість ухвалювати рішення, пов’язані з лікуванням другого з них, коли людина у стані, в якому не може самостійно подбати про себе чи ухвалити рішення; отримують податкові пільги у разі взаємних подарунків чи позик, отримують низку соціальних гарантій (наприклад, право отримати невиплачену партнеру пенсію після його смерті). До зареєстрованих партнерів осіб, які є важливими держслужбовцями, будуть застосовуватися такі ж правила щодо конфлікту інтересів, як передбачені для родичів.

Як повідомляє Мін'юст, партнерство стане новим способом юридично закріпити стосунки між двома дорослими людьми та надати їм певний вид соціального та економічного захисту.

У Мін’юсті планують, що зміни до законодавства набудуть чинності з 1 липня 2024 року.

Нагадаємо, у Румунії запропонували частково визнати "іноземні" одностатеві шлюби.

В Естонії на початку 2023 року одностатевим парам, які уклали договір про співмешкання, дозволили брати спільне прізвище.