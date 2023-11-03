Сейм Латвии в первом чтении поддержал создание зарегистрированных партнерств

В четверг Сейм Латвии в первом чтении поддержал разработанный Министерством юстиции пакет законопроектов, с помощью которых планируется ввести в Латвии институт партнерства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Депутат Антонина Ненашева назвала этот день историческим.

Законопроекты имеют срочный характер, а это значит, что их будут рассматривать в двух чтениях вместо трех. Окончательное чтение законопроектов ожидается на следующей неделе, 9 ноября.

В Министерстве юстиции ранее сообщили, что принятие законопроекта станет выполнением решения Конституционного суда от 12 ноября 2020 года.

Проект предусматривает возможность для двух совершеннолетних лиц зарегистрировать партнерство – кроме некоторых ограничений, как, например, что они являются очень близкими родственниками.

Среди прочего, зарегистрированные партнеры получают возможность принимать решения, связанные с лечением второго из них, когда человек в состоянии, в котором не может самостоятельно позаботиться о себе или принять решение; получают налоговые льготы в случае взаимных подарков или займов, получают ряд социальных гарантий (например, право получить невыплаченную партнеру пенсию после его смерти). К зарегистрированным партнерам лиц, которые являются важными госслужащими, будут применяться такие же правила относительно конфликта интересов, как предусмотренные для родственников.

Как сообщает Минюст, партнерство станет новым способом юридически закрепить отношения между двумя взрослыми людьми и предоставить им определенный вид социальной и экономической защиты.

В Минюсте планируют, что изменения в законодательство вступят в силу с 1 июля 2024 года.

Напомним, в Румынии предложили частично признать "иностранные" однополые браки.

В Эстонии в начале 2023 года однополым парам, которые заключили договор о сожительстве, разрешили брать общую фамилию.