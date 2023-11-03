Франція відправляє другий вертольотоносець до узбережжя Гази

Франція відправить свій другий вертольотоносець до узбережжя сектора Гази, щоб надати медичну допомогу людям, які постраждали від ізраїльських бомбардувань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Париж уже відправив вертольотоносець Tonnerre до східного Середземномор’я з місією, яку президент Емманюель Макрон назвав місією підтримки лікарень Гази.

Цього тижня Єгипет почав пропускати обмежену кількість поранених через свій кордон із Газою.

Однак незрозуміло, що саме будуть робити кораблі в регіоні, оскільки вони занадто малі, щоб працювати як польові госпіталі для кількості поранених, які прибувають із Гази.

У розмові з радіо France Info міністр оборони Себастьєн Лекорню сказав, що вертольотоносець Dixmude тепер також прямуватиме до регіону.

Вертольотоносець Dixmude ілюстративне фото

"Його обладнують, щоб перетворити на лікарняне судно", — сказав Лекорню.

Французьке військове джерело повідомило, що Tonnerre, який має близько 60 ліжок і два операційних блоки, може використовуватися лише тимчасово та як резерв для більшої лікарні на суші.

Коли його запитали, наскільки практично було б переправляти людей із суші на море, Лекорню сказав, що все ще перебуває на стадії планування, і тривають обговорення з єгипетською та ізраїльською владою.

"Ідея полягає в тому, щоб сказати всім учасникам цього конфлікту, що ми не можемо залишати цивільне населення під загрозою і, перш за все, без вирішення проблеми охорони здоров’я на гуманітарному рівні", — сказав Лекорню.

Він сподівається, що рішення Франції відправити кораблі заохотить інших зробити це, створивши критичну масу.

Раніше Ізраїль звернувся до Німеччини, Франції та Італії з проханням надати шпитальні судна для лікування поранених із сектора Гази.

Тим часом влада Кіпру спільно з партнерами в Європейському Союзі та на Близькому Сході опрацьовує створення морського коридору для доставлення гуманітарної допомоги в сектор Газу з головного порту острова Лімасол.