США давят на Израиль, чтобы тот прекратил бомбардировки юга сектора Газы – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке давит на Израиль, чтобы тот ограничил свои авиаудары по южной части сектора Газы.

Об этом изданию The Times of Israel стало известно от представителей США и Израиля, сообщает "Европейская правда".

По словам источников, США утверждают, что ЦАХАЛ имеет меньшую легитимность атаковать эту территорию сектора после того, как сказал гражданским лицам эвакуироваться туда с севера.

Израильский чиновник заявил, что удары ЦАХАЛ сосредоточены в основном на севере сектора Газы, где расположена большая часть опорных пунктов ХАМАС. Однако Израиль оставляет за собой право нацелиться на террористическую группу в любой части Газы после нападения 7 октября, сказал чиновник.

Израильский чиновник подчеркнул, что ЦАХАЛ отвел для палестинцев гуманитарную зону на юго-западе Газы. Но американский чиновник заявил, что эта территория не была четко определена Израилем и слишком мала, чтобы вместить все население Газы, которое составляет 2,3 миллиона человек, поэтому подавляющее большинство гражданских все еще подвергается бомбардировкам с воздуха.

Вашингтон признает, по словам чиновника США, что ХАМАС действует изнутри и под прикрытием гражданского населения по всей территории Газы. Однако США обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения, что затрудняет способность администрации Байдена продолжать поддерживать военную операцию Израиля, а также поощрять союзников последовать их примеру.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль в пятницу для встреч с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими израильскими чиновниками.

По данным СМИ, США и Израиль обсуждают несколько вариантов контроля за сектором Газы после того, как израильским силам удастся вытеснить ХАМАС.