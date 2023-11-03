Товари з максимальною вигодою: техніка для кухні в Чорну п'ятницю

Black Friday – відомий день для шопоголіків та раціональних користувачів, які звикли планувати покупки.

Цього року в Україні Чорна п'ятниця припадає на 24 листопада. Важливо підготуватися та обміркувати список покупок, щоб встигнути отримати техніку зі знижками. Побутове кухонне обладнання – добрий спосіб збільшити власний комфорт або зробити подарунок близькій людині.

А коли вдається одержати корисну техніку з великою знижкою, подвійно приємно.

Обладнання, яке точно знадобиться на кухні

Упорядкована кухня – це не тільки красиво, але й зручно. Чорна п'ятниця — можливість не тільки оновити техніку, яка застаріла або ось-ось стане непридатною.

У день, коли магазини пропонують найбільші знижки на рік, можна замовити за гарною ціною дороге обладнання, що значно збільшує комфорт у процесі виконання повсякденних завдань за рахунок покращеної функціональності та корисних опцій. До таких пристроїв належать:

Індукційні варильні панелі нагрівають посуд практично миттєво. Це означає, що на приготування їжі йтиме менше часу, з'явиться можливість саморозвитку, хобі та інших корисних занять.

Важливо й те, що індукційні плити всю електрику, що споживається, перетворюють на тепло — це забезпечує раціональне та економне витрачання ресурсів.

Холодильники "Side By Side" – такі моделі оптимальні для великої родини та просторої квартири. У них морозильна та холодильна камери знаходяться поруч, а дверцята відчиняються у різні боки, як у шафі.

Ці пристрої приваблюють як місткістю, а й численними корисними опціями. Серед них: льодогенератор, диспенсер, дисплей, спеціальні зони свіжості та ін.

Стаціонарні блендери – техніка, яка за функціональними можливостями мало поступається кухонному комбайну. Швидко подрібнити продукти, приготувати фарш і наколоти кригу не проблема, якщо в будинку стаціонарний блендер.

При цьому таке обладнання відрізняється компактними розмірами, а його головна перевага – численні насадки та висока продуктивність.

Грилі-барбекю – шикарна можливість балувати сім'ю смачним та корисним м'ясом, рибою, птицею, овочами, грибами. Таке обладнання не потрібно контролювати (є спеціальний таймер), воно легко очищується і не забруднює кухню (жир не розбризкується, а стікає в спеціальний піддон).

Як правильно економити у Чорну п'ятницю

Black Friday – гарний час, щоб заощаджувати. Однак важливо дотримуватися трьох правил:

на початок покупок визначитися з бюджетом;

скласти список необхідних товарів;

заздалегідь моніторити ціни чи робити покупки у улюблених магазинах.

Не варто упускати момент для вигідного придбання кухонної техніки в період розпродажів, який буде з 20 листопада. У Чорну п'ятницю можна гарантовано одержати корисне обладнання зі знижками до 30–50%.

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