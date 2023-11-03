Товары с максимальной выгодой: техника для кухни в Черную пятницу

Black Friday — известный день для шопоголиков и рациональных пользователей, которые привыкли планировать покупки. В этом году в Украине Черная пятница выпадает на 24 ноября.

Важно подготовиться и обдумать список покупок, чтобы успеть получить технику со скидками. Бытовое кухонное оборудование — хороший способ увеличить собственный комфорт или сделать подарок близкому человеку. А когда удается получить полезную технику с большой скидкой, вдвойне приятно.

Оборудование, которое точно пригодится на кухне

Благоустроенная кухня — это не только красиво, но и удобно. Черная пятница — возможность не только обновить технику, которая устарела или вот-вот придет в негодность.

В день, когда магазины предлагают самые большие скидки в году, можно заказать по хорошей цене дорогостоящее оборудование, значительно увеличивающее комфорт в процессе выполнения повседневных задач за счет улучшенной функциональности и полезных опций.

К таким устройствам относятся:

Индукционные варочные панели — нагревают посуду практически мгновенно. Это значит, что на приготовление еды будет уходить меньше времени, появится возможность для саморазвития, хобби и других полезных занятий.

Важно и то, что индукционные плиты все потребляемое электричество превращают в тепло — это обеспечивает рациональное и экономное расходование ресурсов.

Холодильники "Side By Side" — такие модели оптимальны для большой семьи и просторной квартиры. В них морозильная и холодильная камеры находятся рядом, а дверцы открываются в разные стороны, как в шкафу.

Эти устройства привлекают не только вместительностью, но и многочисленными полезными опциями. Среди них: ледогенератор, диспенсер, дисплей, специальные зоны свежести и др.

Стационарные блендеры — техника, которая по функциональным возможностям мало уступает кухонному комбайну. Быстро измельчить продукты, приготовить фарш и наколоть лед не проблема, если в доме стационарный блендер.

При этом такое оборудование отличается компактными размерами, а его главное преимущество — многочисленные насадки и высокая производительность.

Грили-барбекю — шикарная возможность баловать семью вкусным и полезным мясом, рыбой, птицей, овощами, грибами.

Такое оборудование не нужно контролировать (есть специальный таймер), оно легко очищается и не загрязняет кухню (жир не разбрызгивается, а стекает в специальный поддон).

Как правильно экономить в Черную пятницу

Black Friday — хорошее время, чтобы экономить. Однако важно соблюдать три правила:

до начала покупок определиться с бюджетом;

составить список необходимых товаров;

заранее мониторить цены или делать покупки в любимых магазинах.

Не стоит упускать момент для выгодного приобретения кухонной техники в период распродаж, который будет с 20 ноября. В Черную пятницу можно гарантированно получить полезное оборудование со скидками до 30–50%.

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