ООН продовжила мандат миротворців ЄС у Боснії

Рада безпеки ООН на рік продовжила мандат миротворчих сил ЄС у Боснії і Герцеговині – місії EUFOR-Althea.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У голосуванні другого листопада мандат місії продовжили до 2 листопада 2024 року.

Голова Президії БіГ у своєму виступі критикував Верховного представника Крістіана Шмідта за те, що він недостатньо ефективно справляється з викликами, що існують у суспільно-політичному житті країни, зокрема намірами політиків з Республіки Сербської вийти зі складу БіГ. За його словами, дії Шмідта щодо БіГ "проактивні, тоді як щодо Республіки Сербської – реактивні, що створює враження про його політичну невпевненість та упередженість".

Представник Сербії заявив, що принципи Дейтонської угоди залишаються надійним підґрунтям для подальшого розвитку країни та що Сербія "продовжить бути надійним партнером БіГ", а водночас хоче розвивати відносини з Республікою Сербською згідно з принципами Дейтонської угоди.

Представник ЄС наголосив на важливості євроінтеграційного прогресу Боснії та виконання зобов’язань, передбачених угодою від 12 червня 2022 року, і завершення конституційної та виборчої реформ. Також ЄС висловив стурбованість ініціативами Республіки Сербської, які суперечать європейському шляху БіГ і конституційному ладу в країні.

Представник Росії зі свого боку заявив, що Дейтонські угоди буцімто хочуть "підмінити євроатлантичною інтеграцією" і що Боснію "штовхають до НАТО всупереч прагненням її народів", а також розкритикував роль Верховного представника Шмідта.

США висловили стурбованість останніми тенденціями у БіГ та закликали міжнародну спільноту протидіяти "дестабілізуючим і небезпечним зусиллям Нацасамблеї РС та президента РС Мілорада Додіка, спрямованим на послаблення фундаментальних свобод і верховенства права".

Військова місія Європейського Союзу EUFOR Althea має повноваження нагляду за військовим виконанням Дейтонської мирної угоди – угоди, яка зупинила війну в Боснії і Герцеговині 26 років тому. Ці сили з 2004 року замінили контингент НАТО.

Щороку Радбез ООН голосує за переоформлення мандату місії.

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