Додік не вважає, що винний у непокорі рішенням міжнародного посадовця

Лідер сепаратистів Республіки Сербської в Боснії Мілорад Додік в понеділок відмовився визнати свою провину за кримінальним звинуваченням у тому, що він кинув виклик найвищому міжнародному посланцю, який наглядає за миром у цій балканській країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Мілорад Додік, президент Республіки Сербської, який наполягає на відокремленні, назвав суд у столиці Боснії нелегітимним і продемонстрував неповагу до держави Боснії, яка пережила кровопролитну війну в 1990-х роках і знову стоїть перед загрозою можливого розпаду.

Додік заявив, що не розуміє висунутих проти нього звинувачень, частково через те, що вони були написані не сербською кирилицею, і відмовився вставати, коли їх зачитував суддя.

"Це політичний процес, це цирк", – сказав він після короткого судового засідання.

Боснійський суд підтвердив звинувачення проти лідера боснійських сербів Додіка в тому, що він не підкорився рішенням верховного міжнародного посланника.

Додік відмовився визнати легітимність посланця Крістіана Шмідта, голови Управління Верховного представника в Боснії, який має повноваження змінювати закони і замінювати чиновників, які підривають мир. Додік стверджує, що Шмідт, німецький політик, який обіймає цю посаду з 2021 року, не був призначений на неї законно.

Раніше цього року Додік погрожував заарештувати і депортувати Шмідта, якщо той в'їде в підконтрольні сербам регіони балканської держави. Прихильники Додіка влаштували акції протесту на підтримку свого лідера.

Додік, який має тісні зв'язки з Росією, у липні підписав два закони, які у підсумку Верховний представник Крістіан Шмідт скасував. Він заявив, що ці закони суперечать конституції Боснії та умовам мирної угоди.

Один із цих законів призупинив дію рішень Конституційного суду Боснії, а другий – припинив публікацію указів і законів мирного посланника в офіційному віснику Республіки Сербської.

Додік, який є президентом Республіки Сербської, давно виступає за відокремлення регіону. У липні він пригрозив провести референдум про відокремлення.

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