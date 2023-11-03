ООН продлила мандат миротворцев ЕС в Боснии

Совет безопасности ООН на год продлил мандат миротворческих сил ЕС в Боснии и Герцеговине – миссии EUFOR-Althea.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В голосовании второго ноября мандат миссии продлили до 2 ноября 2024 года.

Председатель Президиума БиГ в своем выступлении критиковал Верховного представителя Кристиана Шмидта за то, что он недостаточно эффективно справляется с вызовами, существующими в общественно-политической жизни страны, в частности намерениями политиков из Республики Сербской выйти из состава БиГ. По его словам, действия Шмидта по БиГ "проактивные, тогда как по Республике Сербской – реактивные, что создает впечатление о его политической неуверенности и предвзятости".

Представитель Сербии заявил, что принципы Дейтонского соглашения остаются надежной основой для дальнейшего развития страны и что Сербия "продолжит быть надежным партнером БиГ", а одновременно хочет развивать отношения с Республикой Сербской согласно принципам Дейтонского соглашения.

Представитель ЕС подчеркнул важность евроинтеграционного прогресса Боснии и выполнения обязательств, предусмотренных соглашением от 12 июня 2022 года, и завершения конституционной и избирательной реформ. Также ЕС выразил обеспокоенность инициативами Республики Сербской, которые противоречат европейскому пути БиГ и конституционному строю в стране.

Представитель России в свою очередь заявил, что Дейтонские соглашения якобы хотят "подменить евроатлантической интеграцией" и что Боснию "толкают в НАТО вопреки стремлениям ее народов", а также раскритиковал роль Верховного представителя Шмидта.

США выразили обеспокоенность последними тенденциями в БиГ и призвали международное сообщество противодействовать "дестабилизирующим и опасным усилиям Нацассамблеи РС и президента РС Милорада Додика, направленным на ослабление фундаментальных свобод и верховенства права".

Военная миссия Европейского Союза EUFOR Althea имеет полномочия надзора за военным выполнением Дейтонского мирного соглашения – соглашения, которое остановило войну в Боснии и Герцеговине 26 лет назад. Эти силы с 2004 года заменили контингент НАТО.

Ежегодно Совбез ООН голосует за переоформление мандата миссии.

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