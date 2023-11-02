У Парижі за антисемітизм арештували пару з Молдови

Подружжя з Молдови заарештували у Парижі за те, що вони наклеїли зірку Давида на стіну в 10-му окрузі французької столиці, де за останні дні з'явилися десятки подібних написів.

Як пише "Європейська правда", про це інформує TV8.

Згідно з повідомленням прокуратури, обвинуваченими є 33-річний чоловік та 29-річна жінка. За словами подружжя, на яке доніс місцевий житель, вони вчинили цей злочин на замовлення третьої особи.

Зазначають, що пара нелегально перебуває на території Франції, тому на неї очікує депортація в Молдову.

Раніше повідомлялося, що у Парижі в ніч на вівторок невідомі намалювали близько 60 зірок Давида на стінах будівель, поліція розшукує причетних.

Прокуратура почала розслідування за фактом завдання шкоди майну, з обтяжувальною обставиною зв’язку із расою, етнічним походженням чи релігією.

Паризькі депутати мерії масово відреагували на інцидент, назвавши його обурливим і неприйнятним та відсилкою до подій перед і під час Другої світової війни.

У середині жовтня такі випадки зафіксували у Берліні.

Нагадаємо, також у вівторок поліція Парижа відкрила вогонь по жінці, яка погрожувала підірвати себе.

Крім того, останніми тижнями країну "лихоманить" від хвилі фальшивих замінувань.