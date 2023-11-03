Во Франции за октябрь зафиксировали почти 900 антисемитских инцидентов

Во Франции с момента нападения боевиков ХАМАС на Израиль зарегистрировали почти 900 антисемитских инцидентов и задержали более 400 человек.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники в полиции, пишет "Европейская правда".

После 7 октября во Франции зафиксировали 887 событий и инцидентов антисемитского характера.

Часть явно произошли за последние несколько дней, поскольку еще во вторник глава МВД говорил о 857 инцидентах. Эта цифра уже больше, чем за все время 2023 года до эскалации на Ближнем Востоке.

Правоохранители задержали 442 человека.

Последние соцопросы показали, что 83% французов обеспокоены ростом количества антисемитских инцидентов.

Три четверти опрошенных видят риски напряжения во Франции на фоне войны между Израилем и ХАМАС.

Напомним, в Париже задержали пару из Молдовы, которых обвиняют в том, что они наносили на здания звезды Давида "по заказу третьего лица". В ночь с 30 на 31 октября в одном из округов Парижа на стенах нарисовали около 60 звезд.

В Лондоне в эти выходные после пропалестинского марша за разжигание ненависти задержали двух женщин.

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