Віцеспікеру парламенту Словаччини загрожує відставка через портрет Че Гевари у кабінеті

Віцеспікер парламенту Словаччини Любош Блаха, призначений на посаду від партії Smer-SD прем’єра Роберта Фіцо, потрапив у скандал після того, як у своєму кабінеті замінив портрет президентки Зузани Чапутової на Че Гевару.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У соціальних мережах з четверга поширюється ролик, на якому Блаха демонстративно прибирає прапор Європейського Союзу з кабінету, замінюючи його прапором Словаччини, а замість портрета президентки країни – повісив Че Гевару, лідера комуністичної революції на Кубі, яким давно захоплюється.

Цей крок віцеспікера словацького парламенту, який перебуває на посаді лише кілька днів, уже викликав обурення в опозиції, пише словацький портал Topky.sk.

Голова парламентської фракції консервативного Християнсько-демократичного руху Словаччини Мартіна Голечкова рішуче засудила дії Блахи, звернувши увагу, що його відео вже користується увагою "прихильників альтернативних і конспірологічних теорій".

Вона додала, що починає збір підписів за зняття віцеспікера від партії Фіцо з посади.

Ініціативу християнських демократів уже підтримав Рух "Словаччина" – колишня партія "Звичайні люди і прості громадяни" експрем’єра Ігоря Матовича.

"Любош Блаха ніколи не повинен був стати віцеспікером парламенту, і для Національної ради ганьбою є те, що він ним став. Депутати Руху "Словаччина" не голосували за нього і в будь-який момент підтримають його відставку", – заявив Ігор Матович.

Нагадаємо, що Блаха й раніше потрапляв у скандали через захоплення комунізмом й поширення теорій змови.

У 2020 році проти нього порушили кримінальну справу за фото із значком у формі зірки із серпом і молотом, який йому нібито подарував лідер Smer-SD Роберт Фіцо.

Минулого року Facebook блокував профіль Блахи через неодноразове поширення мови ненависті й теорій змови про коронавірус.

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