Вице-спикеру парламента Словакии грозит отставка из-за портрета Че Гевары в кабинете

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха, назначенный на должность от партии Smer-SD премьера Роберта Фицо, попал в скандал после того, как в своем кабинете заменил портрет президента Зузаны Чапутовой на Че Гевару.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В социальных сетях с четверга распространяется ролик, на котором Блаха демонстративно убирает флаг Европейского Союза из кабинета, заменяя его флагом Словакии, а вместо портрета президента страны он повесил Че Гевару, лидера коммунистической революции на Кубе, которым давно восхищается.

Этот шаг вице-спикера словацкого парламента, который находится в должности всего несколько дней, уже вызвал возмущение в оппозиции, пишет словацкий портал Topky.sk.

Председатель парламентской фракции консервативного Христианско-демократического движения Словакии Мартина Голечкова решительно осудила действия Блахи, обратив внимание, что его видео уже пользуется вниманием "сторонников альтернативных и конспирологических теорий".

Она добавила, что начинает сбор подписей за снятие вице-спикера от партии Фицо с должности.

Инициативу христианских демократов уже поддержало Движение "Словакия" – бывшая партия "Обычные люди и простые граждане" экс-премьера Игоря Матовича.

"Любош Блаха никогда не должен был стать вице-спикером парламента, и для Национального совета позором является то, что он им стал. Депутаты Движения "Словакия" не голосовали за него и в любой момент поддержат его отставку", – заявил Матович.

Напомним, что Блаха и раньше попадал в скандалы из-за увлечения коммунизмом и распространения теорий заговора.

В 2020 году против него возбудили уголовное дело за фото со значком в форме звезды с серпом и молотом, который ему якобы подарил лидер Smer-SD Роберт Фицо.

В прошлом году Facebook блокировал профиль Блахи из-за неоднократного распространения языка ненависти и теорий заговора о коронавирусе.

Читайте также: Недружественная Словакия: какими будут отношения Украины с правительством Роберта Фицо.