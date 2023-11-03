У Болгарії прокоментували вислання свого журналіста з РФ

Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Дєнков у п’ятницю прокоментував рішення Росії позбавити акредитації й вислати болгарського журналіста Ангела Григорова після вигнання із Софії російського пропагандиста.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал БНР.

За словами Дєнкова, для Росії немає жодних проблем відправити до Болгарії іншого журналіста, який "не займається шпигунською діяльністю" – на відміну від висланого Александра Гацака.

"Якщо у них є подібні докази щодо нашого журналіста, тоді будемо обговорювати. Але якщо вони просто висилають його, щоб показати якийсь політичний знак, це не має ніякого стосунку до журналістики", – підкреслив він.

Болгарський прем’єр додав, що обговорить ситуацію з міністеркою закордонних справ, аби вирішити подальші кроки.

Міністерство закордонних справ Росії в п’ятницю оголосило про вислання шеф-кореспондента Болгарського національного радіо (БНР) Атанаса Григорова.

Раніше цього тижня Агентство нацбезпеки Болгарії заявило, що країна видворила із забороною в’їзду до ЄС кореспондента "Российской газеты" Алєксандра Гацака.

29 вересня Гацака викликали до міграційного управління МВС і згодом до ДАНС, проте він відмовився з’являтися і "сховався у посольстві РФ". Після втручання МЗС Болгарії росіянин все ж залишив територію Болгарії 1 листопада.

"Российская газета" є офіційним виданням російського уряду та місцем публікації рішень і розпоряджень, після чого вони набирають чинності.