РФ висилає болгарського журналіста через вигнання свого пропагандиста з Болгарії

Міністерство закордонних справ Росії в п’ятницю оголосило про вислання шеф-кореспондента Болгарського національного радіо (БНР) Атанаса Григорова – це відповідь на вигнання з Болгарії російського пропагандиста Александра Гацака.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні російського МЗС.

Москва, звинувативши болгарську владу в "переслідуванні із залученням спецслужб" свого "журналіста", сказала Григорову здати акредитаційне посвідчення й покинути Росію.

МЗС Росії додало, що "готове розглянути можливість відновлення" акредитації болгарського журналіста, якщо уряд Болгарії "ухвалить позитивне рішення про акредитацію" російського пропагандиста.

Нагадаємо, раніше цього тижня Агентство нацбезпеки Болгарії заявило, що країна видворила із забороною в’їзду до ЄС кореспондента "Российской газеты" Алєксандра Гацака.

29 вересня Гацака викликали до міграційного управління МВС і згодом до ДАНС, проте він відмовився з’являтися і "сховався у посольстві РФ". Після втручання МЗС Болгарії росіянин все ж залишив територію Болгарії 1 листопада.

"Российская газета" є офіційним виданням російського уряду та місцем публікації рішень і розпоряджень, після чого вони набирають чинності.

У вересні Агентство національної безпеки Болгарії оголосило про вислання з країни представника Російської православної церкви та ще двох священників – громадян Білорусі.

Болгарські спецслужби тоді заявили, що священники були складовою гібридної стратегії Росії "щодо цілеспрямованого впливу на суспільно-політичні процеси в Республіці Болгарія на користь російських геополітичних інтересів".