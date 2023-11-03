В Болгарии прокомментировали высылку своего журналиста из РФ

Премьер-министр Болгарии Николай Денков в пятницу прокомментировал решение России лишить аккредитации и выслать болгарского журналиста Ангела Григорова после изгнания из Софии российского пропагандиста.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал БНР.

По словам Денкова, для России нет никаких проблем отправить в Болгарию другого журналиста, который "не занимается шпионской деятельностью" – в отличие от высланного Александра Гацака.

"Если у них есть подобные доказательства в отношении нашего журналиста, тогда будем обсуждать. Но если они просто высылают его, чтобы показать какой-то политический знак, это не имеет никакого отношения к журналистике", – подчеркнул он.

Болгарский премьер добавил, что обсудит ситуацию с министром иностранных дел, чтобы решить дальнейшие шаги.

Министерство иностранных дел России в пятницу объявило о высылке шеф-корреспондента Болгарского национального радио (БНР) Ангела Григорова.

Напомним, ранее на этой неделе Агентство нацбезопасности Болгарии заявило, что страна выдворила с запретом въезда в ЕС корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака.

29 сентября Гацака вызвали в миграционное управление МВД и впоследствии в ДАНС, однако он отказался являться и "спрятался в посольстве РФ". После вмешательства МИД Болгарии россиянин все же покинул территорию Болгарии 1 ноября.

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