Глава МЗС Австрії похвалив запрошення Лаврова на зустріч ОБСЄ: "Не треба боятися діалогу"

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг привітав рішення запросити главу МЗС РФ Сергєя Лаврова на зустріч ОБСЄ в Скоп’є.

Про це він сказав журналістам у столиці Північної Македонії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Puls24.

Шалленберг нагадав, що минулого року він був єдиним західним главою МЗС, який розкритикував відмову в запрошенні Лаврова на зустріч ОБСЄ з боку Польщі, яка тоді головувала.

"Як Захід, ми не повинні боятися сідати за стіл переговорів з росіянами. Я вважаю, що тенденція занурюватися у власні ехо-камери в зовнішній політиці небезпечна для життя", – зазначив глава австрійського МЗС.

За його словами, в ОБСЄ здійснюється дипломатія, за яку він сам виступає: "Це класичний мультилатералізм у найкращому розумінні цього слова".

Напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що згода Північної Македонії на участь Лаврова у міністерському засіданні ОБСЄ, а також згода багатьох міністрів на поїздку до Скоп’є продиктовані спробою подолати кризу в організації.

Утім, на думку українського МЗС, це не врятує організацію від кризи, яка загрожує її існуванню.

"Я вважаю, що якщо ми дійсно хочемо врятувати ОБСЄ – то маємо або перезаснувати організацію, або знайти шлях вигнати Росію", – пояснив Куелба.

Як повідомляла "ЄвроПравда", у четвер МЗС України оголосило про відмову міністра від участі в зустрічі ОБСЄ через рішення організаторів запросити на засідання Сергєя Лаврова. Згодом глави МЗС країн Балтії і Польщі приєдналися до бойкоту зустрічі ОБСЄ.

Також стало відомо, що ще кілька міністрів бойкотуватимуть зустріч ОБСЄ, але не оголосили про це публічно.