Глава МИД Австрии похвалил приглашение Лаврова на встречу ОБСЕ: "Не надо бояться диалога"

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг приветствовал решение пригласить главу МИД РФ Сергея Лаврова на встречу ОБСЕ в Скопье.

Об этом он сказал журналистам в столице Северной Македонии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Puls24.

Шалленберг напомнил, что в прошлом году он был единственным западным главой МИД, который раскритиковал отказ в приглашении Лаврова на встречу ОБСЕ со стороны Польши, которая тогда председательствовала.

"Как Запад, мы не должны бояться садиться за стол переговоров с россиянами. Я считаю, что тенденция погружаться в собственные эхо-камеры во внешней политике опасна для жизни", – отметил глава австрийского МИД.

По его словам, в ОБСЕ осуществляется дипломатия, за которую он сам выступает: "Это классический мультилатерализм в лучшем понимании этого слова".

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что согласие Северной Македонии на участие Лаврова в министерском заседании ОБСЕ, а также согласие многих министров на поездку в Скопье продиктованы попыткой преодолеть кризис в организации.

Впрочем, по мнению украинского МИД, это не спасет организацию от кризиса, который угрожает ее существованию.

"Я считаю, что если мы действительно хотим спасти ОБСЕ – то должны или переосновать организацию, или найти путь изгнать Россию", – пояснил Кулеба.

Как сообщала "ЕвроПравда", во вторник МИД Украины объявил об отказе министра от участия во встрече ОБСЕ из-за решения организаторов пригласить на встречу Сергея Лаврова. Впоследствии главы МИД стран Балтии присоединились к бойкоту встречи ОБСЕ.

Также стало известно, что еще несколько министров будут бойкотировать встречу ОБСЕ, но не объявили об этом публично.