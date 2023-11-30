В Британии ответили на заявления главы Еврокомиссии о необходимости "исправить" Brexit

В правительстве Великобритании прокомментировали заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможности возвращения Соединенного Королевства в состав ЕС.

Соответствующее заявление представителя британского премьера Риши Сунака приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

В частности, по его словам, Сунак выступал за Brexit еще до того, "как это было в его карьерных интересах, потому что он страстно в это верит".

"Мы очень сосредоточены на том, чтобы обеспечить его успех", – отметил представитель премьера Британии.

Он добавил, что британский премьер-министр не считает, что Brexit находится под угрозой.

"Полученные после Brexit свободы позволяют нам еще больше усилить нашу миграционную систему. Именно благодаря им мы гарантируем, что пациенты в Великобритании смогут быстрее получить доступ к лекарствам, а также улучшатся условия содержания животных. Это именно то, на чем мы сосредоточены", – подчеркнул спикер.

Ранее фон дер Ляйен, отвечая на вопрос, считает ли она, что Великобритания сможет когда-нибудь снова присоединиться к ЕС, отметила, что это вопрос для следующего поколения: "Я постоянно говорю своим детям: вы должны это исправить. Мы все испортили, вы должны это исправить".

В 2016 году британцы на референдуме поддержали выход страны из Европейского Союза, который вступил в силу с 1 января 2020 года. Этот курс тогда поддержало консервативное большинство в парламенте, а также часть лейбористов и более мелких партий правого крыла.

Сейчас же доля британцев, которые считают Brexit ошибкой, достигла нового рекордного уровня.

Кроме того, британцы стали больше доверять Европарламенту, чем Вестминстеру, что является изменением тенденции впервые за более чем тридцать лет.