Німеччина передає 11,5 млн євро до трастового фонду Україна-НАТО

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка брала участь у міністерській зустрічі Північноатлантичного Альянсу в Брюсселі, оголосила про додатковий німецький внесок до трастового фонду Україна-НАТО.

Її слова цитує німецьке МЗС у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Бербок підкреслила, що майбутнє України – в ЄС та НАТО, й відзначила першу зустріч Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

"Рада Україна-НАТО стане рушієм, який ще більше наблизить Україну до НАТО. Стандарти НАТО, планування сил і засобів та реформування збройних сил є центральними у цьому процесі. Німеччина інвестує додаткові 11,5 мільйона євро в трастовий фонд Україна-НАТО", – додала вона.

Голова МЗС Німеччини назвала "фатальним" той факт, що Україна зараз зникає з поля зору громадськості.

"Атаки з боку Росії на цивільну інфраструктуру зараз важчі, ніж будь-коли. Ось чому ми всі повинні працювати, щоб зберегти зимовий захисний щит для України", – підкреслила Бербок.

У 2015 році почали діяти трастові фонди Україна-НАТО, кошти з яких використовувались для посилення оперативної сумісності Києва з Альянсом за різними напрямками. Ці фонди після повномасштабного вторгнення РФ планують об’єднати в один.

Нагадаємо, на засіданні Ради Україна-НАТО Україна представила та погодила з союзниками програму з виконання вимог Альянсу.

Детально про документ, який розробили у Києві в офісі віцепрем'єрки Стефанішиної і затвердили у Брюсселі за участі міністра Кулеби, читайте у статті До НАТО без Угорщини: головне про план реформ України, узгоджений з Альянсом.